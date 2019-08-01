الحرس الثوري يوجه تهديدا "شديد اللهجة" لأمريكا.. فماذا قال؟

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رام الله - دنيا الوطن

قال يد الله جواني النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني: "في حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة".



وأكد جواني أن طهران أبلغت واشنطن وتل أبيب، بأن أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفت إلى أنه لن يكون هناك أي تحالف بحري أمريكي في الخليج ودول المنطقة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية هي الضامن لأمن الخليج.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب.



كما أعلنت بريطانيا عن ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.