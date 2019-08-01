شؤون فلسطينية

الإسلامي العربي يطلق حملة حسابات التوفير بحلتها الجديدة "عشرة ومية وربع مليون هدية"

الإسلامي العربي يطلق حملة حسابات التوفير بحلتها الجديدة "عشرة ومية وربع مليون هدية"
رام الله - دنيا الوطن
أطلق البنك الإسلامي العربي حملة حسابات التوفير بحلتها الجديدة "عشرة  ومية و ربع مليون هدية" و التي تقدم أكبر جائزة نقدية في القطاع المصرفي بقيمة 10,000 شيكل يوميا و جائزة نقدية بقيمة 100,000 شيكل شهريا و جائزة كبرى نقدية بقيمة 250,000 شيكل نهاية الحملة، و تأتي الحملة في إطار سعي البنك الدائم لتعزيز مفهوم الادخار عند العملاء و المواطنين والاستفادة من الخدمات المصرفية الاسلامية المميزة و التي يتميز فيها البنك الاسلامي العربي بحداثة و تطور خدماته الإلكترونية انسجاما مع شعار البنك الجديد "صيرفة اسلامية حديثة" والتي بدورها تساعدهم على تنظيم حياتهم و تعاملاتهم المالية.

و تنطلق الحملة من 1/8/2019 حتى 31/3/2020  حيث تعتبر الحملة  الأفضل مقارنة بحملات جوائز التوفير وذلك لطبيعة وقيمة الجوائز اليومية والشهرية و الجائزة الكبرى المقدمة للعملاء بالإضافة للشروط الميسرة للدخول على السحب للعملاء الحاليين و الجدد، فالحد الادنى للدخول على السحب هو فقط توفر رصيد بقيمة 100 دولار (الحد الأدنى) أو اكثر "او ما يعادلها من العملات الاخرى" و كل 100$ تمنح فرصة اضافية بالفوز، ويعد التنوع في طبيعة الجوائز "اليومية والشهرية و الكبرى"  من اهم الميزات التنافسية وذلك لأنها تمنح عدد كبير من العملاء فرصة الفوز بجائزة قيمة بدلا من تركز الجائزة في مبلغ كبير لرابح واحد فقط.

من جانبه أشار المدير العام للبنك الإسلامي العربي السيد هاني ناصر أن اطلاق حملة "عشرة و ميه و ربع مليون هدية" هو استكمال لحملة توفير عشرة و مية السابقة و نزولا عند رغبة العملاء لإعادة اطلاقها مع التطوير عليها تماشيا مع رسالة البنك بالتطوير و استحداث افضل الخدمات للعملاء، و بين ناصر ان مبلغ 100 دولار باستطاعة الكثير من العملاء توفيره بالإضافة انه لا يوجد تعقيدات بالشروط للدخول على السحب و الفوز حيث تم زيادة فرص العملاء الحاليين تكريما لولائهم و منح فرص اضافية للعملاء الحاليين و الجدد من خلال فتح حسابات توفير لأفراد العائلة و هي شروط جدا ميسره، و أضاف ان البنك يسعى دائما لتطوير منتجات و خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية و تلبي احتياجات العملاء والتي أيضاً من شأنها تحسين حياة العملاء للأفضل و تسهيل معاملاتهم البنكية في شتى مناحي الحياة اليومية.

و اوضح المدير العام ان البنك يسعى دائما من خلال حملات التوفير التشجيعية تعزيز فكرة الادخار و التوفير عند العملاء و المواطنين لما لها من تأثير ايجابي على التخطيط لمستقبل افضل و مشرق للكبار و الصغار و أهمية حساب التوفير على صعيد ادارة الاموال الشخصية، مبيناً ان حساب التوفير لا يقتصر على فئة واحدة و انما يشمل جميع فئات و شرائح المجتمع و ذلك انسجاما مع تطبيق فكرة الشمول المالي في فلسطين و التي يعمل البنك عليها باستخدام عدة وسائل و خدمات اهمها حملة توفير باستطاعة الجميع المشاركة بها و خدمة بنكي ع الطريق أول فرع متنقل للوصول للمناطق البعيدة.


 

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