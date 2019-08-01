"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الباكستان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منح دراسية في الباكستان للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.