"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الباكستان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منح دراسية في الباكستان للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منح دراسية في الباكستان للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
التعليقات