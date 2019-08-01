للمرة 148..الاحتلال يهدم العراقيب ويسرق معدات

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت أليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ148، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها هدم القرية خلال أقل من أسبوعين.



وقال مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اقتحمت مدعومة بسيارات الشرطة ووحدة "يوأب" التابعة لما تسمى بسلطة تطوير البدو المسئولة عن عمليات الهدم، اقتحموا القرية وأخرجوا الأهالي عنوة وهدمت الجرافات منازلهم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأضافت: "إن عناصر الاحتلال نفذوا الهدم بسيارات الدفع الرباعي وقاموا بتمزيق البيوت بالسكاكين ونهب كراسِ ووسائد ومعدات من المنازل".



وأكدت أن سيارات الدفع قامت بجرّ البيوت تمامًا كما حدث في عام النكبة 1948.



وكانت سلطات الاحتلال استدعت أمس شيخ القرية صياح الطوري للتحقيق بالإضافة إلى نجله وأخرين من القرية على خلفية تنظيم مهرجان الصمود للدفاع عن القرية.