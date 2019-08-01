إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الاقتحام بخانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

كشف اعلام الاحتلال الاسرائيلي، عن تفاصيل جديدة حول عملية الاشتباك المسلح التي وقعت فجر اليوم الخميس، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقال أور هيلار مراسل القناة الـ14 الاسرائيلية: "منفذ الهجوم فجر اليوم الخميس، مكث لمدة ساعتين في موقع الاقتحام من قطاع غزة، أي من الساعة الثانية مع بداية الحدث حتى اغتياله عند الساعة الرابعة صباحا".



وأضاف: "لم يتم الكشف عن أي أسلحة بحوزة الشاب الفلسطيني، خلال عملية الاقتحام".



وكان الشاب الفلسطيني قد اقتحم فجر اليوم الخميس، السياج الفاصل شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، ووقع اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال، أسفر عن اصابة ضابط، وجنديان، فيما اعلن اعلام الاحتلال عن استشهاد المنفذ.