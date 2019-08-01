شاهد: مراسم تسليم رئاسة بلدية غزة للمهندس يحيى السراج.. وهؤلاء الاعضاء الجدد



وشكر السراج المجلس البلدي السابق، وأكد أن المجلس البلدي الجديد سيعمل في 4 عناوين رئيسية وهي ترتيب البيت الداخلي، وتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتفعيل المراكز الثقافية، والاهتمام بالتطوير والاستثمار.



ويضم المجلس البلدي الجديد:



الاستاذ المشارك في هندسة الطرق والمواصلات د. يحيى رشدي السراج رئيسًا



رجل الأعمال ونائب رئيس رابطة عائلات الدرج والتفاح بدر يونس صبره عضوًا.



أخصائي الجراحة العامة د. جميل سليمان طرزي عضوًا.



الاعلامي مروان فارس الغول عضوًا.



مدير اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سابقًا م. أحمد عبد المنعم أبو راس عضوًا.



أمين صندوق اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. هاشم عرفة سكيك عضوًا.



رجل الأعمال ورئيس لجنة حي الزيتون مصطفى رشدي قزعاط عضوًا.



مدير عام المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. اسماعيل جمال حمادة عضوًا.



نائب مدير عام الرواتب بوزارة المالية تامر رضوان الريس.















رام الله - دنيا الوطنعقدت اليوم الخميس، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد بين رئيس البلدية السابق نزار حجازي والرئيس الجديد د. يحيى السراج، بحضور وفد من وزارة الحكم المحلي يترأسه وكيل الوزارة م. إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.