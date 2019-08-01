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ماذا حمل اجتماع السيسي بكوشنر بالقاهرة؟

ماذا حمل اجتماع السيسي بكوشنر بالقاهرة؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعى إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم فى إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقباله صباح اليوم الخميس، في العاصمة المصرية، جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: "إن الرئيس أكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التى تربط بين مصر والولايات المتحدة"، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها فى كافة المجالات، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ضوء حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

من جانبه، نقل كوشنر تحيات الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" للرئيس السيسى، مؤكداً أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات.

كما أشاد بالدور المهم والجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام فى المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، مشيداً بما حققته الدولة المصرية من نجاح في ترسيخ الاستقرار بمصر رغم الوضع الإقليمى المتأزم، وكذلك النجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية التي أحدثت طفرة فى مجمل الأوضاع فى مصر.

واستعرض كوشنر الاتصالات التى تقوم بها الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر فى هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية فى هذا الخصوص.

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