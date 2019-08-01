إحباط هجوم استهدف مطار تونس قرطاج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي اليوم الخميس أن الأجهزة الأمنية أحبطت هجوماً كان يستهدف مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة.



وقال الفوراتي في تصريح لإذاعة (موزاييك أف أم) المحلية التونسية: "إن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت عقب عمليات شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني وحي الانطلاقة في نهاية حزيران/يونيو الماضي من إيقاف عدد من المتهمين".



وأضاف: "بين المتهمين أشخاص كانوا يحاولون استهداف المطار، ومتهمون آخرون كانوا يحملون مخططات أخرى حاولت استهداف سلامة البلاد".



وأكد أن الوضع الأمني في البلاد مستقر، داعيا في نفس الوقت إلى المزيد من اليقظة.



يذكر أن السلطات التونسية فرضت منذ بداية تموز/يوليو الماضي إجراءات وتدابير أمنية استثنائية داخل مطار قرطاج الدولي وفي محيطه، لا تزال مرعية حتى الآن.