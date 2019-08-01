شؤون فلسطينية

العمل الزراعي: نحو 155 اعتداءً نفذتها بحرية الاحتلال بالنصف الاول من العام الجاري

العمل الزراعي: نحو 155 اعتداءً نفذتها بحرية الاحتلال بالنصف الاول من العام الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أفاد اتحاد لجان العمل الزراعي، أن أكثر من 155 اعتداءً نفذتها بحرية الاحتلال ضد الصيادين الفلسطينيين خلال النصف الاول من العام الجاري، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وتتواصل اعتداءات بحرية الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي، بحق الصيادين الفلسطينيين، من اطلاق نار ومصادرة المراكب، وتقليص لمساحات الصيد بين الفينة والاخرى.

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