مواطن يحصل على جواز سفر يناشد بالتفييز لتأدية مناسك الحج

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رام الله - دنيا الوطن

ناشد المختار صلاح علي العايدي ،من مخيم المغازي ، المسؤولين في وزارة الاوقاف والسفير الفلسطيني دياب اللوح ، وكل المخلصين واصحاب الضمائر الحية ، مساعدتي في التفييز لتأدية مناسك الحج لهذا العام ، بعد صدور واستخراج جواز سفري بعد جهد جهيد طال عدة سنوات



وقال " المختار العايدي وهو يحمل جواز سفره عبر صفحته على " الفيس بوك " لقد خرج جواز السفر لكن متأخر لا توجد عليه فيزا حج ومن يستطيع ان يقوم بمساعدتي للتفييز له مني الشكر الجزيل لأني أتمتت جميع إجراءات الحج ،و اسمي موجود ضمن

الكشوفات في وزارة الأوقاف و دائرة الحج و العمره "



وتقدم المختار العابدي بالشكر لكل من ساهم و حاول مساعدتي لاستخراج جواز السفر و خاصة ابن العم المهندس اكرم ابو مروان والمختار حمزه المصري ابو "نسيم" منسق اتحاد القبائل العربيه و داعي الى الوحده العربيه و الفلسطينية تحت سقف

الشرعية الفلسطينيه ، و الشكر موصول الى اللواء بشير محمود المصري " ابو محمد "و كل التقدير للإخوة المناضلين في أجهزتنا الأمنية وفي مقدمتهم الاخ المناضل ماجد فرج والاخ زياد هب الريح .



وكان المختار العايدي المحبوب للجميع وله دور كبير في اصلاح الناس قد كتب على صفحته قبل ايام "اتممت بحمد الله جميع إجراءات الحج و نويت العمرة متمتعا للحج ولم ينقصني الا السفر للحج لعام ٢٠١٩ اللهم اني نويت العمرة متمتعا للحج "