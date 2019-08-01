طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن هجوماً في سوريا

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم الخميس، على بصاروخ، منطقة تل بريقة بريف القنيطرة الغربي، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية.





وبحسب وكالة (سانا) السورية، فإن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن قرابة الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، هجوما بصاروخ، على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي، واقتصرت أضرار الهجوم على الماديات.



وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، قد شن يوم 23 من الشهر الماضي، عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي واقتصرت أضرار العدوان على الماديات.





رام الله - دنيا الوطن