شؤون فلسطينية

أبناء الجالية الفلسطينية بالسعودية يناشدون الرئيس عباس لتسوية أوضاع أبنائهم في المدارس

أبناء الجالية الفلسطينية بالسعودية يناشدون الرئيس عباس لتسوية أوضاع أبنائهم في المدارس
رام الله - دنيا الوطن - نادر زهد
ناشد ابناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعوديه الرئيس محمود عباس " ابو مازن" التدخل لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسوية اوضاع ابنائهم في المدارس جاء فيها :

تحية طيبة وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الوطن والصمود لشخصكم الكريم وتحية العز والشموخ لوطننا الفلسطيني الأبي ولشعبنا الفلسطيني الصامد،،، نتقدم من سعادتكم نحن بعض أبناء الشعب الفلسطيني في المملكة العربية السعودية بعد أن ضاقت بنا السبل خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الانقطاع عن العمل لندرة الفرص، وفرض ضرائب التابعين ( الزوجة والأطفال بواقع 400 ريال لكل طفل شهرياً  ).الكثيرون يحاولوا مغادرة السعودية نهائياً، إلا أن القانون يلزمهم بتسديد جميع الرسوم السابقة أولاً والتي تصل فوق خمسون ألف وأحياناً تصل مائة ألف ريال واكثر ، تراكم عن أعوام سابقة بخاصة لمن رزقه الله بذرية كثيرة . الأوضاع الجديدة أجبرت ألوف العائلات المقيمة في المملكة منذ سنوات من أبناء الضفة وكذلك قطاع غزة حملة الوثائق المصرية، والوثائق الأخرى ( السورية - اللبنانية) على المغادرة، إلا أن ألوف بقوا عالقين لعجزهم عن السداد، وجميع العالقين يمنع تسجيل أبنائهم في أي مدارس طالما اقامة والدهم منتهية، كما حصل العام الماضي مع أطفالنا، إضافة إلى وقف خدماتهم وشل حركتهم

 . نأمل من فخامتكم، وأنتم كما عهدناكم دائما الأب الراعي لأبناء فلسطين في الوطن والشتات، مخاطبة القيادة السعودية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، وما بخلت على شعبنا يوماً الحصول على استثناء للفلسطينيين بإعفائهم من رسوم التابعين أو تكفل المملكة بتحمل بترحيل العاجزين منهم عن السداد.  

فخامة الرئيس، نأمل من سعادتكم بالغ الاهتمام حيث أن الاجازة الصيفية على وشك الانتهاء، وموعد العودة للمدارس قريب، ولن يسمح للطلاب الالتحاق بأي مدارس لأنها جميعاً تشترط اقامة سارية، ثقتنا بأنكم ستبذلون كل الجهد في محاولة التدخل شخصياً لمعالجة قضايا المقيمين الفلسطينيين في السعودية، وانقاذ ألوف الطلاب والعائلات.

دمتم ودامت أياديكم البيضاء في عون ودعم شعبكم الفلسطيني .

ابنائك ... ابناء الجالية الفلسطينية في السعوديه

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