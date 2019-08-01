الوزير توضح حقيقة إعادة رواتب دفعة جديدة لأهالي الأسرى والشهداء





وقالت في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنه لا جديد في ملف إعادة رواتب أسر الشهداء والجرحى، لكن في كل شهر يتم إعادة رواتب 50 - 60 من أهالي أسرى الشهداء والجرحى كل شهر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن الوزير قولها، بأنه تمت إعادة رواتب دفعة جديدة من أهالي الأسرى والشهداء.

رام الله - دنيا الوطنأكدت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير أنه لا جديد في موضوع إعادة رواتب أسر الشهداء والجرحى في غزة.