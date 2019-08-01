مجدلاني: تعزيز صمود المواطن من أهم مقومات الصمود السياسي

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، الدعم والجهود التي بذلها ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف طراف، وخصوصاً ما تقدمه من دعم لبرنامج التحويلات النقدية لوزارة التنمية الاجتماعية.



وقال مجدلاني خلال لقائه طراف، اليوم بمكتبه بمدينة رام الله، والذي ينهي مهام عمله في دولة فلسطين، أن ما مثله من سياسة واقعية ودعم وتواصل مستمر، والتي ساهمت في نجاح العديد من البرامج المشتركة، وكذلك دوره في ترسيخ وتعميق العلاقات الفلسطينية الأوروبية.



وبحث مجدلاني مع طراف مواصلة الاتحاد الأوروبي دوره في دعم برامج وزارة التنمية، خصوصاً فيما يتعلق بدعم الاتحاد لبرنامج الغذاء العالمي، الذي يوفر احتياجات نحو 23 ألف أسرة في غزة، والذي يعاني من عجز مالي.



كما وضعه بصورة خطة عمل الوزارة لتأهيل المراكز التابعة لها، والتي تقدم الخدمات للاطفال المتسربين من المدارس من رعاية وحماية والتأهيل وصولاً للتمكين، وخطة الوزارة للانتقال لحالة الإنتاج، وكذلك البرامج الخاصة بذوي الإعاقة، قائلاً نتأمل من الممثل القادم للاتحاد الأوروبي العمل معاً على تطوير هذه البرامج التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني.



وجدد مجدلاني التأكيد على تحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤولياتها، تجاه أهلنا في قطاع غزة، والاستمرار في تقديم الخدمات عبر برامج الوزارة المختلفة.



وقال مجدلاني: أن تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، من أهم مقومات الصمود السياسي في ظل سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها إدارة ترامب وحكومة الاحتلال على أبناء شعبنا.



ومن جانبه، أكد طراف على سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة لتوفير الدعم لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وثمن الشراكة والعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية عبر العديد من البرامج، قائلاً أنه ما تم طرحه من برامج قادمة، سينقلها للمثل القادم للاتحاد الأوروبي.