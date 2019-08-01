شؤون فلسطينية

هوية وطنية تُعيق لم شمل فلسطيني من "اليرموك" بعائلته.. صرخة للرئيس

هوية وطنية تُعيق لم شمل فلسطيني من "اليرموك" بعائلته.. صرخة للرئيس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن الفلسطيني توفيق عمار، صرخة استغاثة عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كالتالي:

أتوجه باستغاثتي هذه إلى كل ضمير حي...إلى كل قلب تموج فيه مشاعر التضامن الإنساني ...آملا أن تمتد إلينا أيادي الخير للمساعدة في تحقيق حلمنا الصغير باللقاء و لم الشمل.

حيث أنني المواطن الفلسطيني توفيق عمار، من مخيم اليرموك في سوريا ، متزوج و أب لثلاثة أبناء، تقطعت بنا سبل الحياة نتيجة الأحداث الدموية في سوريا و اضطررنا لمغادرة سوريا والبحث عن حياة اكثر أمنا .

وبسبب الظروف الامنية الخطيرة في العام 2010، فقد تمكنا من الخروج من سوريا ،حيث سافرت زوجتي إلى اليونان و توجه إبني الأكبر إلى لبنان و تمكنت مع اثنين من أبنائي من الوصول إلى غزة حيث أقيم فيها منذ سبعة سنوات وسط ظروف قاسية على كافة المستويات النفسية و الاقتصادية و الصحية.

و قد تمكنت زوجتي من الحصول على الإقامة في اليونان ،كما استطاعت ان تحصل على لم شمل العائلة من الحكومة اليونانية.

و قد قمت باستخراج جوازات سفر لي و لولدي عمار (20سنة) و جميل (19 سنة) و ذلك بقرار رئاسي و حكومي فلسطيني صدر بتاريخ 15/4/2015 و هي ما اصطلح عليها بالجوازات المصفرة.

و قد حاولنا مرارا السفر من غزة إلى مصر للحصول على التأشيرات من السفارة اليونانية غير أنه تم إرجاعنا من المعبر بسبب عدم امتلاكنا لأرقام هوية وطنية في غزة و كذلك جوازات سفر اعتيادية.

و حاليا بت أعاني وولداي من ظروف نفسية و صحية سيئة خصوصا بعد اصابتي بانزلاقات غضروفية في العمود الفقري

و كما انهارت زوجتي في اليونان صحيا حيث تشرف منظمة اطباء بلا حدود و الصليب الاحمر اليوناني على علاجها في أثينا. كذلك يعاني ولدي الأكبر عمر في لبنان من ظروف صعبة بعد هربه من سوريا.

إنني أتوجه بمناشدتي هذه إلى كافة المسئولين الفلسطينيين و المنظمات الحقوقية و القانونية والإعلامية للعمل على مساعدتي على السفر و الوصول إلى القاهرة للحصول على التأشيرة اليونانية للسفر إلى اليونان و لم شمل أسرتي الممزقة بين اليونان و غزة و لبنان.

أضع قضيتي بين أيديكم و كلي رجاء بأن تجد القلب الرحيم لدى المتنفذين و أصحاب القرار لتبنيها و تخفيف آلام و معانيات أسرتي المشتتة

للتواصل على الرقم 0595021969.

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