هوية وطنية تُعيق لم شمل فلسطيني من "اليرموك" بعائلته.. صرخة للرئيس



أتوجه باستغاثتي هذه إلى كل ضمير حي...إلى كل قلب تموج فيه مشاعر التضامن الإنساني ...آملا أن تمتد إلينا أيادي الخير للمساعدة في تحقيق حلمنا الصغير باللقاء و لم الشمل.



حيث أنني المواطن الفلسطيني توفيق عمار، من مخيم اليرموك في سوريا ، متزوج و أب لثلاثة أبناء، تقطعت بنا سبل الحياة نتيجة الأحداث الدموية في سوريا و اضطررنا لمغادرة سوريا والبحث عن حياة اكثر أمنا .



وبسبب الظروف الامنية الخطيرة في العام 2010، فقد تمكنا من الخروج من سوريا ،حيث سافرت زوجتي إلى اليونان و توجه إبني الأكبر إلى لبنان و تمكنت مع اثنين من أبنائي من الوصول إلى غزة حيث أقيم فيها منذ سبعة سنوات وسط ظروف قاسية على كافة المستويات النفسية و الاقتصادية و الصحية.



و قد تمكنت زوجتي من الحصول على الإقامة في اليونان ،كما استطاعت ان تحصل على لم شمل العائلة من الحكومة اليونانية.



و قد قمت باستخراج جوازات سفر لي و لولدي عمار (20سنة) و جميل (19 سنة) و ذلك بقرار رئاسي و حكومي فلسطيني صدر بتاريخ 15/4/2015 و هي ما اصطلح عليها بالجوازات المصفرة.



و قد حاولنا مرارا السفر من غزة إلى مصر للحصول على التأشيرات من السفارة اليونانية غير أنه تم إرجاعنا من المعبر بسبب عدم امتلاكنا لأرقام هوية وطنية في غزة و كذلك جوازات سفر اعتيادية.



و حاليا بت أعاني وولداي من ظروف نفسية و صحية سيئة خصوصا بعد اصابتي بانزلاقات غضروفية في العمود الفقري



و كما انهارت زوجتي في اليونان صحيا حيث تشرف منظمة اطباء بلا حدود و الصليب الاحمر اليوناني على علاجها في أثينا. كذلك يعاني ولدي الأكبر عمر في لبنان من ظروف صعبة بعد هربه من سوريا.



إنني أتوجه بمناشدتي هذه إلى كافة المسئولين الفلسطينيين و المنظمات الحقوقية و القانونية والإعلامية للعمل على مساعدتي على السفر و الوصول إلى القاهرة للحصول على التأشيرة اليونانية للسفر إلى اليونان و لم شمل أسرتي الممزقة بين اليونان و غزة و لبنان.



أضع قضيتي بين أيديكم و كلي رجاء بأن تجد القلب الرحيم لدى المتنفذين و أصحاب القرار لتبنيها و تخفيف آلام و معانيات أسرتي المشتتة



للتواصل على الرقم 0595021969.





رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن الفلسطيني توفيق عمار، صرخة استغاثة عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كالتالي: