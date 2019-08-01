المكتب الحركي للصحفيين يزور مقر مؤسسة "دنيا الوطن" بغزة

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من المكتب الحركي للصحفيين، في قطاع غزة، اليوم الخميس، مقر مؤسسة "دنيا الوطن" بمدينة غزة.ورحب المدير العام لـ"دنيا الوطن"، الأستاذ عبد الله عيسى، بالوفد الزائر، مُثمنًا دورهم في الوقوف لجانب الصحفيين.وأثنى المكتب الحركي، على دور مؤسسة "دنيا الوطن"، منذ نشأتها، وتصدرها للإعلام الفلسطيني، والتصنيف العالمي الذي حصلت عليه، كما ثمنوا دورها الريادي في خدمة القضية الفلسطينية.وضم وفد المكتب الحركي، كلًا من نائب أمين السر عاهد فروانة، وعلا كساب، ولؤي الغول، وسامح الجدي، أعضاء من المكتب الفرعي، كمال الرواغ، ورافي الملح.وفي ختام الزيارة، أهدى المكتب الحركي، الأستاذ عبد الله عيسى، درعًا، تكريميًا، لمسيرته ومسيرة "دنيا الوطن".