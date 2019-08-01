اعتقال فلسطينييْن بزعم عبور الحدود نحو إسرائيل جنوب القطاع





وقال موقع (حدشوت بتخون سدي): إن قوة من الجيش الإسرائيلي، اعتقلت قبل قليل فلسطينيين اثنين، عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.





وكان فلسطيني استشهد فجر اليوم الخميس، في اشتباك مسلح، أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، وفق المتحدث باسم الجيش.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، فلسطينييْن اثنين، بزعم عبورهما الحدود من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.