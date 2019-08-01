دولي

جاريد كوشنر يصل القاهرة في إطار جولته بالمنطقة

جاريد كوشنر يصل القاهرة في إطار جولته بالمنطقة
جاريد كوشنر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
وصل جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في إطار جولته في المنطقة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

ومن المقرر، أن يلتقي كوشنر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

والتقى كوشنر أمس الأربعاء، الملك الأردني، عبد الله الثاني في العاصمة، عمّان، حيث أكد الأخير ضرورة إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما التقى كوشنر، الذي يترأس وفداً يتواجد به المبعوث الأمريكي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، في مدينة القدس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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