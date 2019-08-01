جاريد كوشنر يصل القاهرة في إطار جولته بالمنطقة





والتقى كوشنر أمس الأربعاء، الملك الأردني، عبد الله الثاني في العاصمة، عمّان، حيث أكد الأخير ضرورة إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.





كما التقى كوشنر، الذي يترأس وفداً يتواجد به المبعوث الأمريكي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، في مدينة القدس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر، أن يلتقي كوشنر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).