عائلة مُنفذ عملية خانيونس: لا نعرف مصير ابننا هاني أبو صلاح

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال الحدث أصيب ضابط من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة، وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة، جراء إطلاق النار عليهما من قبل الفلسطيني، وتم إجلاء الجنود؛ لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".





يذكر، أن هاني أبو صلاح شقيق المُقعد فادي أبو صلاح، والذي استشهد في وقت سابق خلال مشاركته بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلالأكدت عائلة منفذ عملية خانيونس، هاني أبو صلاح، أنها لا تعرف أي معلومات عن مصير نجلها "هاني"، مشيرةً إلى أن الحديث يدور عن إصابته أو استشهاده.وقالت والدة مُنفذ العملية، انتصار أبو هاني: "قدمنا أوراقه للصليب الأحمر، ومؤسسات حقوق الإنسان؛ كي نعرف مصير ابننا، مضيفةً: "رأيته بالأمس، ولم يظهر عليه أي شيء غريب".وتابعت: "لا نملك أي خبر عنه سواء أكان جريحاً أو شهيداً، فالبعض يتحدث لنا أنه مصاب، والبعض الآخر يؤكد استشهاده"، مطالبةً بالكشف عن مصير نجلها.يذكر، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، كشف تفاصيل الاشتباك المسلح الذي حدث فجر اليوم الخميس، جنوب قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.وقال المتحدث: "خلال الليل رصد جنود الجيش الإسرائيلي، مشتبهاً به يقترب من السياج المحيط في جنوب قطاع غزة، بعد عبور السياج الحدودي إلى الداخل".وأضاف: "أطلق الفلسطيني النار على الجنود، الذين فتحوا النار عليه، وقُتل على يد قوات الجيش، كما تعرض موقع لحركة حماس لهجوم من دبابة أثناء الحادث".وأضاف: "الفلسطيني الذي تسلل الليلة من غزة، كان مسلحاً بـ "كلاشينكوف" وقنابل يدوية، ويرتدي ملابس عسكرية، وألقى قنبلة واحدة على الأقل على قوة (جولاني)، الشاب يتبع لحماس والاعتقاد الأولي أنه تصرف بمفرده".