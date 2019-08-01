جريح يُناشد الرئيس: زوجتي تعيش لدى عائلتها مع ابنتي لأنه لا راتب لي

وجه المواطن يوسف احمد يعقوب (30 عاماً) من سكان خانيونس مناشدة للرئيس عباس جاء فيها كما وصلت "دنيا الوطن":



أنا متزوج منذ 7 سنوات، ولدي ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات، سكنت في الإيجار6 سنوات والآن أنا أسكن لوحدي عند والدتي، وزوجتي وابنتي يسكنون عند أهلها أكتر من 7 شهور لأنه لا يوجد شقة وعفش لأعيش مع زوجتي وابنتي سوياً.



وأنا لا أعمل في أي مجال كان، ولا أتلقي أي راتب من أي جهة كانت، رغم أنني تعرضت لإصابة في 2004، ومازلت أعاني من شظايا في الفخد الأيسر، ولا أتلقي أي راتب من أي مؤسسة جريح.





أنا اناشد سيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه في انقاذ حياتي ولم شملي أنا وزوجتي وابنتي، وحفظكم الله للوطن والمواطن



للتواصل/ 0598203419



رام الله - دنيا الوطن