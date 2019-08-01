مواطنة تُناشد: زوجي كفيف وابنتي مصابة بشلل دماغي وغير قادرة على إعالتهما

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت سيدة مناشدة لأهل الخير عبر "دنيا الوطن" لمساعدتها، حيث أن زوجها كفيف ولديها ابنة تُعاني من شلل دماغي.



وأضافت السيدة في رسالتها التي وصلت "دنيا الوطن" أن ابنتها وزوجها بحاجة إلى مصاريف وعلاج مُستمر، ولكنها غير قادرة على توفيره بسبب الوضع الصعب.





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