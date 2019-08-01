بهجومين لتنظيم الدولة.. مقتل سبعة أشخاص من قوات الأمن العراقية

قُتل سبعة أشخاص على الأقل من قوات الأمن، وأصيب 16 آخرون ليل الأربعاء، في هجومين منفصلين، نفذهما مسلحون من تنظيم الدولة، وفق ما قالت الشرطة العراقية.



وأضافت الشرطة: أن ثلاثة من أفراد قوات الحشد الشعبي شبه العسكرية، وشرطيين قتلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومتراً شمالي بغداد في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



من جهة أخرى، قال مصدر في قوات الأمن الداخلي المعروفة باسم (الأسايش) والتابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، إن هجوماً منفصلاً بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية في قرية كولة ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية، عند منتصف الليل، وأدى لمقتل اثنين من قوات الأسايش، وإصابة 14 آخرين.

رام الله - دنيا الوطن