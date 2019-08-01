مُواطن يُناشد أهل الخير: بطارية الكرسي المُتحرك تالفة ولا أملك ثمن إصلاحها



انا من ذوي الاعاقة الحركية أعاني من وضع إقتصادي صعب جداً وأسكن بالإيجار منذ 30 سنة ، لدي كرسي كهربائي، وبطارياته تالفة، وسعر البطارية الوحدة 500 شيكل،أي يكلفو 1000شيكل، وبصراحة وضعنا صعب لا يسمح أن أشتريها، وأنا بحاجة ماسة إليه.



لذلك أطلب من أهل الخير أن يساعدوني بشراء البطاريات ولكم جزيل الشكر وفي ميزان حسناتكم



جوال/0592408084

وطنية/0567408074





رام الله - دنيا الوطنوجه مواطن من رفح يُعاني من إعاقة حركية مناشدة لأهل الخير عبر "دنيا الوطن"، جاء نصها كالتالي: