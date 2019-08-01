قناة إسرائيلية: إطلاق نار على قوة تابعة للجيش بالقرب من مستوطنة (حومش)











وكان شاب فلسطيني، استشهد فجر اليوم الخميس، في اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال جنوب قطاع غزة، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود، وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن فلسطينياً، أطلق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، بالقرب من مستوطنة (حومش) جنوب جنين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.