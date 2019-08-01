المالكي يَتَسلّم نُسخة من أوراق اعتماد سفير الجبل الأسود

تَسلّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نُسخة من أوراق اعتماد سفير الجبل الأسود غير المقيم لدى دولة فلسطين، السفير ميلوراد سكيبانوفك، بحضور مساعدة الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، ومدير المراسم مستشار أول، عبير الرمحي.





في بداية اللقاء، رَحّب الوزير المالكي بالسفير سكيبانوفك، مؤكداً أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توقيع وتفعيل العديد من الاتفاقيات الثنائية، والتي من شأنها تعزيز الاهتمام المشترك بين فلسطين والجبل الأسود، خاصة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والمجال السياحي، وذلك من خلال زيادة الوفود السياحية بين الشعبين، مثمناً مواقف الجبل الأسود تجاه فلسطين.





بدوره، عَبّر السفير سكيبانوفك، عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين من خلال تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مؤكداً مواقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية من خلال تطبيق مبدأ حل الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.

رام الله - دنيا الوطن