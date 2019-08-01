من جهة باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وبينت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 126 مستوطناً و40 موظفاً في حكومة الاحتلال، اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين، وسلطات الاحتلال.