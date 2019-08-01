لجان الصيادين التابعة للعمل الزراعي ترصد 155 انتهاكاً إسرائيلياً لحقوق الصيادين





وترافقت مع استخدام الاحتلال الإسرئيلي لإغلاق البحر والتلاعب بالمساحات البحرية المسموح بها، كنوع من الابتزاز السياسي، فيما يسمى تنفيذ تفاهمات التهدئة، حيث أعلنت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 15 مرة عن توسيع وتضييق المساحات البحرية، بالإضافة إلى إغلاق البحر لمدة 18 يوماً في ثلاث حالات إغلاق كامل للبحر، وهو الأمر الذي تسبب في فقدان الصيادين لمئات قطع شباك الصيد، ومعدات أخرى.



ونتج عن اعتداءات بحرية الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين منذ كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية حزيران/ يونيو لهذا العام، إصابة 21 صياداً بإصابات متفاوتة، كان أبرزها وأخطرها فقدان الصياد خضر الصعيدي للبصر، بعد أن أصابته رصاصات البحرية الإسرائيلية، ومن ثم اعتقلته في ظروف مهينة، ولم يتم تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة له أثناء الاعتقال.





كما تم اعتقال 28 صياداً بطريقة وحشية ومهينة للكرامة الإنسانية، أبقت قوات الاحتلال على ستة منهم قيد الاعتقال حتى اللحظة، فيما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 48 قارباً بشكل كلي وجزئي، كانت متواجدة على شاطئ البحر، خلال عمليات القصف مع بداية أيار/ مايو الماضي، بالإضافة إلى مصادرة 11 قارباً.

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الضغط والمناصرة في العمل الزراعي: إن لجان الصيادين التابعة لها، قامت برصد وتوثيق 155 اعتداء على الصيادين خلال النصف الأول من العام 2019، وتمثلت هذه الاعتداءات بعمليات المطاردة، وإطلاق النار تجاه قوارب الصيادين.