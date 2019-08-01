شؤون فلسطينية

المقاومة الوطنية تُبارك عملية اقتحام موقع (كوسوفيم) العسكري شرقي خانيونس

المقاومة الوطنية تُبارك عملية اقتحام موقع (كوسوفيم) العسكري شرقي خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
باركت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العملية البطولية التي نفذها الشهيد المقاوم، هاني أبو صلاح، شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واخترق حصون موقع (كوسوفيم) العسكري الإسرائيلي، رغم الإجراءات الأمنية المشددة، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط واثنين من جنود الاحتلال.

وأكدت الكتائب، أن هذه العملية البطولية والنوعية، تأتي رداً على جرائم الاحتلال المتواصل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، والذي لم يتوقف لحظة واحدة، والتي كان آخرها جريمة هدم بيوت الفلسطينيين في وادي الحمص بالقدس المحتلة، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الفلسطينية.

وقالت الكتائب: إن خيار المقاومة بكل أشكالها وأنواعها، هو الذي سيجبر الاحتلال على الرحيل، خاصة العمليات المسلحة، واقتحام المواقع العسكرية الإسرائيلية، وهو أحد السبل النضالية للنيل من الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الكتائب على أن تهديدات قادة جيش الاحتلال واستعداده لشن عدوان جديد على شعبنا في قطاع غزة، لن ترهب ولن تنال من عزيمة شعبنا، الذي يحتضن المقاومة، ولن تستطيع كسر شوكة المقاومة، القادرة على اقتحام حصون الاحتلال، وتنفيذ عمليات نوعية توجع جيش الاحتلال، وتكبده خسائر فادحة.

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