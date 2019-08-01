كيف علّق المسؤولون والإعلام الإسرائيلي على الاشتباك المسلح جنوب قطاع غزة



وقال: "قبل شهر واحد في حادثة سابقة، أطلق فيها جنود (جولاني) النار على مسلحين من حماس، اقتربوا من السياج، وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه كان (سوء فهم) وأنه سيتم التحقيق في الحادث، كما كان أيضاً في السابق خلل كهربائي تسبب في إطلاق حماس لصواريخ على تل أبيب!!



كما قال الصحفي الإسرائيلي، يوسي يهوشع: إن تفاخر الجيش الإسرائيلي بالأمس، بشأن التحسن في الاستعداد للحرب القادمة في غزة، لم يكن ضرورياً.



وأضاف: "لم يتم حل المشكلة الرئيسية للأهداف، بالإضافة إلى ذلك، لم يحدث تحسن- إذا كان هذا هو القصور، الخطأ الثاني في غضون شهر لقوات (جولاني)، فربما لم يتم إعدادهم بشكل صحيح قبل التمركز عند الخط الحدودي مع غزة."



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس (شاباك) السابق يورام كوهين: أنه قد يؤدي الرد الإسرائيلي على الحدث إلى إطلاق مئات الصواريخ من غزة، وضعف الردع الذي تعرّض للخطر، قد يكون بسبب أننا لا نرغب في الانجرار إلى معركة أو حرب كبيرة.



وتقول (القناة 12 ) الإسرائيلية: إن قطعة السلاح التي كانت بحوزة منفذ الهجوم لم تكشفها أجهزة الرصد، قبل أن تقدم قوة (غولاني) على التقدم تجاهه.



ويعتقد الصحفي، تساحي دبوش، أن الجيش الإسرائيلي لن يرد على هذه العملية، لأن المتحدث باسم الجيش سارع لشرح أن الحدث قد يكون فردياً، بمعنى آخر، "من غير المتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي على هذا الهجوم".

ويضيف ميلتشتاين:" تتفهم حماس حساسية الحدث والطريقة التي ينظر إليها في إسرائيل، خاصة "أننا في فترة ما قبل حوالي أسبوع من عيد الأضحى، لذا ليس هناك مصلحة في جولة تصعيد جديدة"، مضيفاً أن "الهجوم يمكن أن يُلهم العديد من النشطاء خاصة من الجهاد لتنفيذ هجوم مماثل في المستقبل القريب"، كما قال.بدوره، تساءل ساحي دبوش، من إذاعة الجيش، إلى أي مدى تمتنع إسرائيل عن المواجهة مع حماس؟