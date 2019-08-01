بالأسماء.. تدوير جديد بهيئة الشؤون المدنية وإدارة (معبر إيرز)

خاص دنيا الوطن

أكدت مصادر فلسطينية مُطلعة، أن وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أجرى تدويراً داخل الهيئة، حيث ضمت شخصيات جديدة وأعادت هيكلة الهيئة.





وحسب المصادر، فإنه تم تعيين صالح الزق، رئيس اللجنة الخاصة بالشؤون المدنية، وسائد الغول، مدير مكتب وزير الشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية.





كما تم تعيين محمود عليان للشخصيات الاعتبارية، وعبد الرحيم النجار للشخصيات التجارية، وجلال شاهين للحاجات الشخصية، وهاني أبو اللبن للسفر للخارج، ومحمد الحساينة إدارة المكاتب



وجهاد عابد سكرتير اللجنة".





وأشارت المصادر، إلى أن محمود زيدان عُين مديراً لمعبر بيت حانون/ إيرز، وعُين وائل العيماوي نائباً له، ورائد أبو دلال للعمليات المركزية، وأشرف سلمان لملف القدس، وسهيل ماضي الشكاوى، وماهر ذيب للشؤون الإدارية، وموسى الهباش للإعلام، عفاف أبو خاطر للشؤون القانونية.





كما تقرر تعيين عدد من الشخصيات كأعضاء لجنة إشراف وهم: "ماهر أبو العوف، إياد نصر، ناصر كيلاني، ماجد الحلو".