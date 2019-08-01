وفد من بعثة الحج الفلسطينية يتفقد مخيمات عرفات ومنى للاطمئنان على جاهزيتها

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رام الله - دنيا الوطن

تفقد وفد من بعثة الحج الفلسطينية، يترأسه وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، مخيمات الحجاج في مشعري عرفات ومنى بمكة المكرمة، وذلك من أجل الاطمئنان على مدى جاهزية المخيمات لاستقبال الحجيج أثناء تأدية فريضة الحج هذا العام 1440هـ.



وضم الوفد إلى جانب وكيل الوزارة كلاً من: مدير عام الحج أ. عادل صوالحة، ومدير عام مكتب الوكيل أ. ماهر يعقوب، ومنسق لجنة تسكين الحجاج م. زهير السلول.



وأوضح الأغا، أن التجهيزات توشك على الانتهاء في ظل جهود كبيرة ومميزة، تُبذل من أجل تثبيت وصيانة الخيام لاستقبال الحجيج في يوم عرفات ومنى، منوهًا إلى أن البعثة ستستلم خلال أيام هذه الخيام، ليتم توزيعها على الحجاج بالتنسيق مع شركات الحج والعمرة.



وأكد الأغا، أن مخيمات عرفات ومنى، جرت عليها تحسينات مميزة، بحيث ستكون هذا العام مجهزة بأجهزة تكييف للتخفيف من حرارة الجو على حجاج بيت الله الحرام، منوهًا إلى أن البعثة تتابع عن كثب كافة التجهيزات اللازمة لهذا اليوم لتحقيق الجودة المطلوبة، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.