دولي

إنشاء الصندوق الدولي لدعم فلسطين.. (هآرتس) تكشف تفاصيل اجتماع نتنياهو وكوشنر

إنشاء الصندوق الدولي لدعم فلسطين.. (هآرتس) تكشف تفاصيل اجتماع نتنياهو وكوشنر
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) تفاصيل الاجتماع، الذي جمع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في القدس.

ونشرت الصحيفة، بعض القضايا التي يتوقع أنه تم طرحها خلال الاجتماع، كمسألة إنشاء الصندوق الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، الموضح بالتفصيل في القسم الاقتصادي لخطة السلام، حيث تأمل الإدارة الأمريكية، أن يتم إنشاء مكاتب الصندوق في المنامة، عاصمة البحرين.

وتقدر الإدارة الأمريكية، أن إقامة مقر الصندوق في البحرين، سيساعد على ترسيخ الصندوق، وبدء جمع الأموال للمشاريع المستقبلية.

والتقى أمس الأربعاء، نتنياهو وكوشنر، بحضور جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إلى جانب مسؤولين أمريكيين كبار آخرين، بينهم المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، بريان هوك، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، كما حضر اللقاء السفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر، وهدف الاجتماع إلى مناقشة خطة السلام الأمريكية التي أعلنها كوشنر في مؤتمر البحرين الشهر الماضي.

وكان كوشنر، قد زار الأردن، أمس، وأكد الملك الأردني عبد الله، خلال اجتماعه بكوشنر بأن "تحقيق سلام مستدام ومستقر، يتطلب حل النزاع على أساس حل الدولتين داخل حدود عام 1967، وفقاً لمخطط مبادرة السلام العربية، وقرارات المجتمع الدولي".

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