"التعليم" تُشكّل لجنة مساندة من الجامعات لاختيار تخصصات تساعد بتقليل بطالة الخريجين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د. محمود أبو مويس تشكيل لجنة مساندة لهيئة الاعتماد والجودة، من الجامعات الفلسطينية.



وضمت اللجنة المشكلة التي عقدت اجتماعها الأول، اليوم، ممثلاً عن كل جامعة في المحافظات الشمالية، بهدف تحقيق الجودة الأكاديمية، وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تضم اللجنة لاحقاً أعضاء من الجامعات في المحافظات الجنوبية.



وقال وزير التعليم العالي: ان اللجنة المشكلة، ستكون عنصراً مهماً في بناء نظام تعليمي وفق تخصصات يحتاجها سوق العمل، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة، تعبير حقيقي عن سياسة الحكومة بالاتصال والتواصل والحوار المشترك البناء في صناعة القرار الفلسطيني الاستراتيجي، لبناء مستقبل أفضل.



وأضاف أبو مويس: "نريد من الجميع المشاركة في بناء واختيار تخصصات لتقليل بطالة الخريجين"، موضحاً أن التخصصات التقنية أولوية لدى وزارته.



وأكد أ وزارته ماضية قدماً في مبدأ الشراكة مع مختلف مكونات التعليم العالي في فلسطين، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس مدراء وعمداء الكليات الجامعية والمتوسطة، يأتي في هذا السياق.



وكشف أبو مويس عن أن الخطوة القادمة لوزارته، هي فتح مكتب للتعليم العالي للمتابعة والتواصل اليومي في كل جامعة وكلية، مشدداً على أن الأمن التعليمي، هو جزء من الأمن القومي والوطني.



وتهدف اللجنة خلال المرحلة المقبلة لخلق قاعدة بيانات مشتركة بين الجامعات والكليات؛ لرفع جودة التعليم، وإنجاز بوتقة البحث العلمي في فلسطين، الذي له تأثيراً إيجابي واقتصادي على الوطن والمواطنين.