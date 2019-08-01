أكاديمي سعودي يُنكر قداسة الأقصى

الأكاديمي السعودي كساب العتيبي

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الأكاديمي السعودي، كساب العتيبي، إثارة الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بتغريدة جديدة، نزع فيها القدسية عن المسجد الأقصى المبارك.



وقال العتيبي: "لا يوجد قداسة لأي وطن عندي سوى المملكة العربية السعودية، ولا قداسة لأي مسجد سوى بيت الله الحرام في مكة المُكرّمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة".



وتابع: "أما القُدس، فقداسته أدبية كبيت من بيوت الله، مثله مثل مسجد حارتنا"، وفق ما نقل موقع (عربي 21).



وأضاف مخاطباً مواطنيه: "لا يخدعوكم بشعارات شرعية خاطئة يتم تسويقها لتكبيل العقول والقلوب".



وأثارت تغريدة كساب العتيبي سخطاً واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الأكاديمي ذاته اتهم سابقاً المنادين بالتطبيع مع إسرائيل بـ"المتصهينين الأشد خطراً من الصهاينة"، قبل أن يصبح من أشد مؤيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وذكّر ناشطون العتيبي بمواقفه المغايرة تماماً لتغريداته حالياً، وذلك قبل أن يعود إلى المملكة، عقب عقدين قضاهما معارضاً للنظام السعودي من لندن.



وقال ناشطون إن الحكومة السعودية تدفع العتيبي وغيره إلى التقليل من أهمية المسجد الأقصى والقدس، في محاولة للتأثير على الرأي العام لقبول علاقة علنية مع إسرائيل قريباً.



وامتازت الردود على كساب العتيبي بمشاركة مغردين وكتاب سعوديين بشكل كثيف، رغم محاولة شيطنتهم من قبل آخرين محسوبين على ما بات يعرف بـ"الوطنجية".