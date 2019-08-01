مقتل العشرات بهجوم على عرض عسكري بعدن.. وجماعة الحوثي تتبنى العملية

قُتل 32 شخصاً على الأقل، في هجوم على عرض عسكري في مدينة عدن الساحلية اليمنية يوم الخميس.



ووفق ما ذكرته وكالة (رويترز) للأنباء، فقد أعلنت حركة الحوثي في وقت سابق يوم الخميس، المسؤولية عن الهجوم.



وقالت حركة الحوثي، إنها شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس على عرض عسكري في عدن مقر الحكومة المدعومة من السعودية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 وفقاً لمصادر أمنية وطبية.



ووقع انفجار في معسكر تابع لقوات الحزام الأمني اليمنية المدعومة من الإمارات، وهي عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين.



ونقلت رويترز عن مصدر طبي وآخر أمني، إن الهجوم أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل، فيما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود على (تويتر) أن عشرات الجرحى يتلقون علاجا في المستشفيات.



وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن الحركة استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ باليستي متوسط المدى.





وأضاف نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين أن "العرض العسكري الذى تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز". والمحافظتان تحت سيطرة الحوثيين.



وقال مصدر عسكري موال للحكومة ومصادر أمنية: إن بين القتلى العميد منير اليافعي، وهو شخصية قيادية بين الانفصاليين الجنوبيين.



رام الله - دنيا الوطن