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شؤون فلسطينية

ألف وحدة استيطانية جديدة جنوبي بيت لحم ومصادرة أراضٍ في سلفيت

ألف وحدة استيطانية جديدة جنوبي بيت لحم ومصادرة أراضٍ في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
تواصل حكومة الاحتلال بشكل متسارع زيادة رقعة الاستيطان في الضفة على أراضي الفلسطينيين، في محاولة منها لفرض واقع جديد.

فقد أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولته في مستوطنة (أفرات) جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية أمس الأربعاء، أنه لن يتم اقتلاع أي مستوطن أو مستوطنة بالضفة المحتلة، وأن حكومة الاحتلال ستقوم ببناء نحو ألف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة (أفرات) خلال الفترة القليلة المقبلة، مشدداً على أن الاستيطان سيستمر للأبد، ولن تقلع مستوطنة واحدة، وذلك بحسب ما نشره موقع (هآرتس) الإسرائيلي، اليوم.

وجال نتنياهو برفقة رئيس المستوطنة في أنحاء الأراضي المحيطة بها، حيث قام بقص شريط وتدشين متنزه للمشاة حولها، يطل على جبل هورودوس الروماني، الذي قام الاحتلال بمصادرته وتحويله إلى "حديقة قومية".

يذكر، أن (كابينت) السياسي والأمني لحكومة الاحتلال، أقر مساء أمس، خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإقرار بناء 715 وحدة بناء سكنية للفلسطينيين في المنطقة (سي) في الضفة الغربية المحتلة، مقابل إقرار بناء 6000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به موقع (هآرتس) صباح اليوم.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان صباح اليوم، أن مستوطنة (ليشم) واصلت تجريف ومصادرة أراضي بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأكد شهود عيان من بلدة دير بلوط، أن جرافات تابعة للمستوطنين، تقوم بتجريف أراضٍ رعوية وزراعية لصالح بناء شقق استيطانية جديدة، تتبع لمستوطنة (ليشم).

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