المطران حنا: نتمنى من الأثرياء والمقتدرين الفلسطينيين والعرب بأن يلتفتوا لمدينة القدس





وقال حنا في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا نتمنى من الأثرياء والمقتدرين الفلسطينيين والعرب بأن يلتفتوا إلى مدينة القدس وما يحدث فيها، فالقدس بحاجة إليهم ولأموالهم، والتي يمكن أن تساهم في دعم صمود شعبنا ومؤسساتنا الوطنية في المدينة المقدسة، والتي بعضها يعاني من ضائقة مالية وأوضاع مأساوية بسبب الحصار المالي وبسبب سياسات الاحتلال الهادفة إلى إضعاف المؤسسات الوطنية في القدس".



وأضاف: "أما العقارات المسربة في القدس فاستعادتها وإبطال هذه الصفقات المشبوهة، يحتاج أيضاً إلى دعم ومؤازرة من قبل المقتدرين والأثرياء العرب والفلسطينيين المنتشرين في سائر أرجاء العالم".



وقال المطران حنا: "أما صفقة باب الخليل المشؤومة والكارثية والتي تداعياتها ستكون مأساوية على مدينة القدس بشكل عام وعلى الحضور المسيحي بشكل خاص، فهذه العقارات المسرّبة تحتاج إلى من يدافع عنها وإلى من يبذل من أمواله من أجل استعادتها واستعادة هذه العقارات المسربة يحتاج، إلى جهد قضائي وإلى جهد سياسي وإعلامي، وهذا كلّه يحتاج إلى من يؤازره ويسانده ليس فقط بالموقف، بل أيضا بالدعم المالي والمؤازرة المادية لهؤلاء الأخوة الذين يخوضون معارك قضائية ويتصدون لسياسات تسريب العقارات وسلبها من أصحابها الشرعيين".



وأضاف: "نتمنى من الأثرياء والمقتدرين الفلسطينيين والعرب بأن يلتفتوا إلى مدينة القدس وأن يهتموا أيضا بمسألة العقارات المسربة، فنحن في مرحلة لم يعد كافياً فيها إصدار بيانات الشجب والاستنكار والتنديد بل يجب اتخاذ مبادرات ومواقف عملية بهدف صون مدينة القدس ومؤسساتها والحفاظ على عقاراتها واستعادة ما سرب منها".

رام الله - دنيا الوطنأعرب المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح اليوم، عن أمله بأن يلتفت الأثرياء والأغنياء الفلسطينيين والعرب إلى مدينة القدس، مشدداً على أن المدينة بحاجة إليهم.