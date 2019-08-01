شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: الاحتلال يستخدم تفاهمات التهدئة لـ "المساومة والابتزاز"

قيادي فلسطيني: الاحتلال يستخدم تفاهمات التهدئة لـ "المساومة والابتزاز"
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن الاحتلال يستخدم تفاهمات التهدئة في قطاع غزة للمساومة والابتزاز.

وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنها، مشيراً إلى أن هناك توافقاً وطنياً بالتمسك بمسيرات العودة.

وأضاف أبو ظريفة: "متمسكون بمسيرات العودة وطابعها الشعبي، كما نُطالب جميع الأطراف التي رعت ووعدت بتخفيف الحصار، بالعمل على وقف الجرائم المتلاحقة بحق الفلسطينيين".

وأشار إلى أن جميع الأطراف بما فيهم وسطاء ملف التهدئة يبذلون جهوداً لوضع حد لجرائم الاحتلال، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي، هو المسؤول عن كل ردات الفعل الفلسطينية، ضد جرائمه بحق شعبنا.

وأكمل: "هناك توافق على إبقاء المسيرات محافظة على طابعها الشعبي، وعدم إعطاء الاحتلال أي ذرائع لاستهداف المتظاهرين، وبالتالي ستحافظ على طابعها السلمي".  

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