على خلفية إطلاق النار بمخيم جنين.. مطلوبون يسلّمون أنفسهم للأجهزة الأمنية

أجهزة أمن فلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، اليوم الخميس، قيام مجموعة من مطلقي النار العبثي، وعددهم سبعة، بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية في مخيم جنين.



وأشار الرجوب في تصريح صحفي، إلى أن العملية، جاءت بناءً على رغبة من المطلوبين بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأهاب الرجوب بعدم استخدام السلاح العبثي، مهما كانت الدوافع، التي هددت حياة المواطنين، وخلفت حالة من اللاأمن والإزعاج، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وشدّد على عدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، والتعامل بجدية معها.



وأكد محافظ جنين أهمية دور المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار رغم التحديات، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها ضباط وجنود الأمن في تحقيق ذلك، مشيداً بدور حركة فتح في المخيم في تحقيق السلم الأهلي المجتمعي، والتأكيد على أن القانون فوق الجميع.