قيادي في (حماس): يجب محاسبة الفاسدين بـ (أونروا) بعيداً عن حقوق شعبنا





وقال نعيم في تصريحاته، التي نقلها موقع حركة حماس الرسمي: إنه لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بالتغطية على الفساد في (أونروا) أو عدم محاسبة الفاسدين.





واستدرك: "لكن من الواضح أن تظهير قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئاً، ويصب في خدمة المشروع الصهيوأمريكي، باستهداف المؤسسة الأهم في ملف اللاجئين، من خلال استهداف شخصيات مركزية، بعدما فشل مخطط الحصار المالي، وخاصة أن القضايا أثيرت قبيل التصويت على التجديد لـ (أونروا) في أيلول/ سبتمبر المقبل، ومسارعة مسؤولين صهاينة وأمريكان للتصريح بضرورة شطب (أونروا)، باعتبارها مؤسسة فاسدة، رغم وجود تحقيقات أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى ولا أحد يطرح فكرة شطبها".



وشدّد القيادي في حركة حماس، على أنه يجب محاسبة الفاسدين، ولكن بعيداً عن حقوق شعبنا ومقدراته، وفي مقدمتها (أونروا) وحقه في العودة والتعويض.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة حماس على لسان عضو مكتب العلاقات الدولية فيها، باسم نعيم، بياناً حول التحقيقات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشددة على ضرورة محاسبة الفاسدين في الوكالة، لكن بعيداً عن حقوق الشعب الفلسطيني.