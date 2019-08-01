البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين التابعين للسلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت هيئة التأمين والمعاشات، اليوم الخميس، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين التابعين للسلطة الفلسطينية.
بدأت هيئة التأمين والمعاشات، اليوم الخميس، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين التابعين للسلطة الفلسطينية.
وقال مصدر بنكي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن رواتب المتقاعدين المدنيين، تم البدء بصرفها اليوم الخميس كالمعتاد.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، أعلن الاثنين الماضي، أنه سيتم صرف رواتب 60% للموظفين العموميين، وستكون بالتزامن مع صرف رواتب المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية.
وتصرف وزارة المالية، رواتب الموظفين، في الرابع أو الخامس من بداية كل شهر.
التعليقات