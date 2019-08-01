البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين التابعين للسلطة الفلسطينية





وقال مصدر بنكي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن رواتب المتقاعدين المدنيين، تم البدء بصرفها اليوم الخميس كالمعتاد.





يشار إلى أن مجلس الوزراء، أعلن الاثنين الماضي، أنه سيتم صرف رواتب 60% للموظفين العموميين، وستكون بالتزامن مع صرف رواتب المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية.





وتصرف وزارة المالية، رواتب الموظفين، في الرابع أو الخامس من بداية كل شهر.





رام الله - دنيا الوطنبدأت هيئة التأمين والمعاشات، اليوم الخميس، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين التابعين للسلطة الفلسطينية.