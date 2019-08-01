روحاني: فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية "تصرف صبياني"





ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله في بث مباشر: "يعودون إلى السلوك الصبياني... يرددون كل يوم نريد التحدث.. دون شروط مسبقة.. ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية".



وأضاف: "هذا يعني أنهم فقدوا القدرة على التفكير المتعقل"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت أمس عقوبات على ظريف.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الخميس: إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف "تصرف صبياني".