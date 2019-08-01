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روحاني: فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية "تصرف صبياني"

روحاني: فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية "تصرف صبياني"
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الخميس: إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف "تصرف صبياني".

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله في بث مباشر: "يعودون إلى السلوك الصبياني... يرددون كل يوم نريد التحدث.. دون شروط مسبقة.. ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية".

وأضاف: "هذا يعني أنهم فقدوا القدرة على التفكير المتعقل"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت أمس عقوبات على ظريف.

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