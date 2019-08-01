أبو جيش: يَجري العمل على إعداد مسودة لتطوير قانون العمل

وزير العمل نصري ابو جيش

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير العمل نصري أبو جيش: إنه يجري العمل على إعداد مسودة، ستكون جاهزة نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، تتضمن خطة لتطوير قانون العمل، بما يتناسب مع المعايير الدولية.



وأوضح أبو جيش، أن هذه المسودة، سيتم توزيعها على جميع المؤسسات والنقابات ذات العلاقة لإخضاعها للتدقيق، ووضع الملاحظات عليها؛ للخروج بقانون عمل، يضمن كافة حقوق العمال، ويوفر لهم بيئة عمل مناسبة.