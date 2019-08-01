شؤون فلسطينية

القوى الفلسطينية تبحث تفعيل العمل الشعبي لمساندة قرارات القيادة

القوى الفلسطينية تبحث تفعيل العمل الشعبي لمساندة قرارات القيادة
رام الله - دنيا الوطن
تعقد القوى والفصائل الوطنية ونشطاء مقاومة الاحتلال ومؤسسات مجتمعية وشبابية عديدة، اجتماعاً لها اليوم، تحت عنوان "تفعيل العمل الشعبي، مساندةً لقرارات القيادة بالانفكاك عن الاحتلال".

وقال منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر: إن الاجتماع، سيخرج بقرارات مهمة باتجاه تصعيد مقاطعة بضائع الاحتلال، ووضع آليات وبرامج منظمة لقطع العلاقات مع الاحتلال من خلال إطلاق حملات شعبية في جميع المحافظات.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني، عزمي عبد الرحمن: إن الحكومة اتخذت قرارات بالاستغناء عن مئتي سلعة من منتجات الاحتلال، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

وأضاف عبد الرحمن، أن الحملات الشعبية، يجب أن تتخذ طابع الاستمرارية، حتى تدعم المنتج المحلي، وألا تكون فقط عبارة عن هبات نتيجة قرارات عاطفية آنية حتى يتحقق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، مشيراً إلى أن حجم الواردات من منتجات الاحتلال مرعب، ويبلغ أكثر من 65%.

وأوضح عبد الرحمن، أن الحكومة، أصدرت منذ سنوات قرارات تتعلق بتخفيف التبعية الاقتصادية في مجالات عدة، سواء منتجات استهلاكية أو ضرائب أو طاقة من خلال تعزيز المنتج الوطني، وإيجاد بديل عربي عن منتجات الاحتلال، من خلال تعزيز 
العلاقات مع الدول العربية الشقية كالأردن والعراق.

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