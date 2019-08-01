الرئيس عباس يستقبل مؤسس شركة كريم

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الرئيس التنفيذي مؤسس شركة (كريم) مدثر شيخة.



واستمع، من الضيف، لشرح حول نشاطات الشركة في 15 دولة حول العالم، ورغبتها بالاستثمار في فلسطين، من أجل خلق آلاف الوظائف في الاقتصاد الفلسطيني.



وأبدى شيخة إعجابه بالمهارات الفذة الموجودة لدى الشعب الفلسطيني، مثمناً استقباله من قبل سيادته.



وأكد أهمية دخول الشركات الكبيرة إلى السوق الفلسطينية، ما يسهم بخلق الوظائف، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها.



وشدد الرئيس على أهمية العمل مع الحكومة والجهات المعنية، من أجل تذليل العقبات وتهيئة الأجواء، لعمل شركة كريم في فلسطين، وتمكينها من خلق الآلاف من الوظائف.