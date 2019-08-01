اللجنة القطرية والمنظمات الشعبية توافق على مَنح مساعدة نقدية لطلاب القضايا الاجتماعية





وذلك حسب التخصص والجامعة للفصل الدراسي الكامل، وبلغ مجموع الطلاب الذين سيتم تقديم المساعدة لهم (100) طالب وطالبة في كافة الجامعات الفلسطينية لمختلف التخصصات.

رام الله - دنيا الوطنضمن توجه الوزارة من الإغاثة إلى التنمية والتركيز على الخدمات، اللجنة القطرية والمنظمات الشعبية ممثلة بأمين سرها اللواء بلال النتشة، توافق على مَنح مساعدة نقدية على شكل مِنح دراسية لجميع أبناء القضايا المسجلة على قاعدة بيانات مديرية تنمية القدس تتراوح من (100- 300) دينار أردني.