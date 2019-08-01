صيدم: حكومة نتنياهو لم تُبقِ شيئاً من اتفاق أوسلو

صبري صيدم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، أن قرار الاحتلال السماح ببناء 750 وحدة سكنية للفلسطينيين، محاولةٌ للرد على الخطوات السياسية للقيادة، في رسالة مفادها أن إسرائيل سيدة الموقف، وتمارس صلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة، باعتبارها تحت سيادتها.



وقال صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن حكومة نتنياهو بهذه الإجراءات، تؤكد أنه لم يبقَ شيء من اتفاق أوسلو، وتواصل في الوقت ذاته من عنصريتها، وعدائها للشعب الفلسطيني، في إطار الدعاية الانتخابية.



وأكد صيدم على ضرورة الاستمرار في مواجهة هذه المعركة التي تخوضها أمريكا وإسرائيل، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية، والعمل على حماية قرار القيادة، ومساندة الحكومة في هذه الأزمة والتوجه للأشقاء العرب وللمؤسسات الدولية إلى جانب التحرك عبر مجموعة الـ 77 والصين لفضح جرائم الاحتلال.



وشدد عضو مركزية فتح على أن جُل سياسات الاحتلال، محاولةٌ لقتل شعبنا ودفعه للإحباط، مؤكداً أن قيادتنا باقية وشعبنا باقٍ، وصامدون أمام كل ما يحدث.