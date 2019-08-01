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شاهد: وقفة احتجاجية تضامناً معه.. تفاصيل الاعتداء على طبيبٍ بمركز صحي بغزة

شاهد: وقفة احتجاجية تضامناً معه.. تفاصيل الاعتداء على طبيبٍ بمركز صحي بغزة
وقفة احتجاجية للأطباء بمركز الدرج الصحي
خاص دنيا الوطن
أعلنت الطواقم الطبية في مركز (الدرج) الصحي، استنكارها لعملية الاعتداء التي تعرّض لها أحد الأطباء في المركز، أمس الأربعاء.

جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية نظمها العاملون في المركز، مؤكدين رفضهم لحوادث الاعتداء على الأطباء في المراكز والمستشفيات الفلسطينية.

وقالت د. شروق كحيل، مديرة المركز: إنها تستنكر وتشجب الاعتداء الآثم على الطبيب محمد جابر، مؤكدة أنه يجب على الجميع، تَحَمُّل مسؤولياته في هذا الشأن، وحماية الكوادر الطبية في المراكز الصحية والمستشفيات.

من جهته، كشف المدير الإداري في المركز، تفاصيل حادثة الاعتداء على الطبيب جابر، مشيراً إلى أن المعتدي، كان يريد دواءً غير متوفر في المركز، "وحتى لو وُجد فإن المركز غير مخول بإعطائه لأي مريض".

 

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