أبو شرار يُعلّق على مراسيم الرئيس عباس حول القضاء

عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى

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رام الله - دنيا الوطن

شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، عيسى أبو شرار، على أهمية المرسوم، الذي أصدره الرئيس محمود عباس؛ بتشكيل مجلس تنسيقي أعلى للعدالة، بهدف التنسيق بين مختلف القطاعات؛ لتنظيم التعاون والتكامل بينها؛ كي لا يحدث تنازع على الاتفاقات والصلاحيات، وتوطيد علاقة هذه القطاعات بالقوى الأخرى، لا سيما مع المانحين الدوليين.



وأضاف أبو شرار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المجلس سيُناط به أيضاً دراسة كيفية صرف التمويل، الذي يقدم للسلطة الوطنية من الدول المانحة، وتوزيعه على الوزارات المختلفة، ضمن قطاعات.



ولفت إلى العمل على تنظيم هذه المنح، وتحديد العلاقة مع المانحين، وتنظيم حصة المنح لهذه القطاعات.