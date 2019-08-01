أبو هولي: ملف تقويض (أونروا) على طاولة اللجنة التنفيذية اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي: إن اللجنة التنفيذية، تبحث اليوم استمرار المساعي، لتجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية (أونروا) باعتباره رسالة سياسية، لإحباط محاولات إنهاء الوكالة، التي ترمي لشطب قضية اللاجئين.



وأعلن أبو هولي، خلال حديثه عن خطة من بنود لاستمرار بقاء (أونروا) وهي: العمل على تجديد التفويض لثلاث سنوات وجلب المزيد من الدعم المالي، والبعد الثالث محاربة التشكيك الذي تقوده الإدارة الأمريكية في نزاهة الوكالة؛ انطلاقاً من أنه إذا ثبت أن هناك سلوكاً غير لائق أو فساداً خاصاً بأحد مسؤولي الوكالة

فيجب فصله، وليس التشكيك بالمؤسسة ككل.



وأشار أبو هولي، إلى أنه يجري العمل الآن لبقاء واستمرار عمل (أونروا) مع الدول الصديقة والمضيفة، وخاصة الأردن بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية للدول المانحة، ومصر في إطار ترؤسها للاتحاد الإفريقي.



وأضاف أبو هولي، أن تسريب التقرير الذي يتحدث عن فساد الوكالة في هذا التوقيت بات مكشوفاً، ويأتي في سياق المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتصفيتها.



وبشأن تعليق كل من هولندا وسويسرا لمساعداتهما لوكالة (أونروا)، أوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، أن وزارة الخارجية، تجري اتصالاتها بهذا الشأن لأن انقطاع هذه المساعدات سيعني عدم قدرة الوكالة على تقديم الخدمات للاجئين، الأمر الذي سيترتب عليه نتائج سلبية.